Hamas Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Terör örgütü olarak kabul etmemişti

Kaynak: AA
Hamas Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Terör örgütü olarak kabul etmemişti
İsrail’e karşı direnişte bulunan Hamas, MHP liderine övgü dolu sözlerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hamas ile ilgili açıklama yapmış ve terör örgütü olarak kabul etmemişti.

Hamas Bahçeli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli’nin Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen tutumundan dolayı Hamas teşekkür etti.

Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden Bahçeli’ye Hamas övgü dolu sözlerde bulundu.

Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.

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HAMAS'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Devlet Bahçeli şunları söylemişti:

Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur. İBB Başkanı'nın bir ABD kanalında Hamas'a terör örgütü iftirası atması bunlarda rahatsızlık uyandırmamıştır.

Bu şahsın ağzından PKK/YPG ile ilgili tek bir laf çıkmamasını sadece biz mi fark ediyoruz? İBB Başkanı küresel güçlere 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir. Bunun bir hesabı olabilir ama Allah'ın da bir hesabı vardır.

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