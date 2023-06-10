ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Haziran haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 556'ya yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Perşembe gününü 75,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,79 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 70,17 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

(AA)

Öne Çıkanlar
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı Güncel
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam Güncel
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti Magazin
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu Dünya
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu
Karşıyaka’da ikinci el eşyalar yeniden hayat buluyor Güncel
Karşıyaka’da ikinci el eşyalar yeniden hayat buluyor
İskenderunspor'da ayrılık açıklandı Spor
İskenderunspor'da ayrılık açıklandı
Uzmanlardan dikkat çeken güneş gözlüğü tavsiyesi. Sağlınızı tehlikeye atmak istemiyorsanız dikkat Sağlık
Uzmanlardan dikkat çeken güneş gözlüğü tavsiyesi. Sağlınızı tehlikeye atmak istemiyorsanız dikkat