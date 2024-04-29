Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'a yoğun ilgi

Türk yapı sektörünün en uzun süredir düzenlenen, Türkiye dışında Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan alıcıları cezbeden Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 6.116'sı yabancı olmak üzere 125 ülkeden toplam 46.938 ziyaretçiyi İstanbul'da ağırladı.

Yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'a, 13 ülkeden 547 katılımcı ve 857 marka katıldı.

17-20 Nisan tarihleri arasında küresel yapı ve inşaat sektörünün temsilcilerini İstanbul'da buluşturan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, ilk gününden son gününe kadar yoğun bir program akışında gerçekleşti.

İnşaat sektöründeki trendlerin masaya yatırıldığı, en son yapı teknolojileri ve yapı ürünlerinin sergilendiği Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, katılımcılarına sunduğu benzersiz ihracat olanaklarının yanı sıra sektör profesyonellerinin güncel bilgi alışverişi yapabilmeleri için de ideal bir platform görevi gördü.

Satın alma profesyonelleri ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği, yoğun iş görüşmelerinin yapıldığı fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, "Bu yıl 46. kez kapılarını açan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul olarak hem ülke ekonomisine hem de inşaat sektörüne yönelik yüzde 4,5-5,0 aralığında büyüme beklentisine önemli katkılar sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da katılımcılarımıza sunduğumuz benzersiz ihracat olanaklarının yanı sıra yeni iş olanakları, ortaklık ve satın alma fırsatları yarattık..." şeklinde konuştu.

64 ÜLKEDEN 401 YABANCI SATIN ALMACI YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN YAPI FUARI'NDAYDI

Yoğun katılımcı ve ziyaretçi ilgisi gören fuar dünya yapı sektörünün odağındaydı. Üst düzey, güçlü karar vericiler ICA Events tarafından Türkiye'ye "VIP Alım Heyeti" programı kapsamında davet edildi. 64 ülkeden 401 yabancı satın almacıya dört gün boyunca ev sahipliği yapan fuara, toplam 46.938 bin ziyaretçi katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Polonya'nın pavilyon olarak yer aldığı fuar; İtalya, Almanya, Rusya, Litvanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Polonya, Avusturya ve Çin'den katılımcıları ağırladı.

SEKTÖRDE DEĞİŞİM KONULARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YAPAY ZEKA VE KARBON NÖTR BİNALAR

Turkeybuild İstanbul'da 4 gün boyunca 25 etkinlikte 50'den fazla konuşmacı ile mimarlık, tasarımda inovatif yaklaşımlar ve yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yapı malzemeleri gibi sektöre yön veren konular, her gün farklı bir tema altında ele alındı.

ALTIN MIKNATIS STANT TASARIM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

46. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'un geleneksel Altın Mıknatıs Stant Tasarım Ödülleri, fuarın ikinci günü sonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Mansiyon Ödülü'nü Retro Parke Mobilya'nın aldığı törende 1.lik Ödülü'ne Falcon Ağaç, 2.lik Ödülü'ne Samet Kalıp, 3.lük Ödülü'ne ise Derby Kimya değer görüldü. Altın Mıknatıs Stant Tasarımı Ödülleri'nde "Standında Üstün Teknoloji Çözümleri Sunan Firma": TMS Kalıp ve İskele Sistemleri, "Standında Üstün Yaratıcı Kimlik Tasarımı Sunan Firma": Bestofis Modüler Bölme Sistemleri, "Standında Üstün Ziyaretçi Etkileşimi Sunan Firma": MSA Spor ve Kent Ekipmanları, "Standında Sürdürülebilir Ürününü Sürdürülebilir Kriterlerle Sergileyen Firma": NASWOOD-Nasreddin Orman Ürünleri olurken ICA Events Teşvik Ödülü'nü A.T.S. Ateş Tuğla / DesignFloor-Aslan Yapı Ürünleri / WOOD- Y Uğur Ünal Orman Ürünleri adlı firmalar kazandı.

USTA MİMARLARLA ÖZEL FUAR TURLARI VE START-UP'LARA ÖZEL YAPI TECH GARAGE

Yapı Fuarı'nın altıncı yılına giren etkinliği Yapı Master Class'ta ziyaretçilere mimarlar eşliğinde etkileşimli bir fuar deneyimi sunuldu. Yapı Master Class'a kayıt yaptıran ziyaretçiler, moderatörler ile fuar alanı içinde farklı ürün gruplarından katılımcı stantlarına ziyaret ederek günün teması ile ilgili sohbetlere katıldı. Ziyaretçiler, etkinlik konukları olacak usta mimar ve mühendisler ile doğrudan bağlantı kurma imkânına sahip olarak, deneyimlerinden faydalandı. Yapı Tech Garage'da ise sektöre ezber bozan fikirler sunan start-up'lar, inovatif ürünlerini sergileme fırsatı buldular.

YAPI FUARI-TURKEYBUİLD İSTANBUL 2024'E ÖZEL İSKELE-KALIP SALONU

Fuarda bu yıl, katılımcı firmaların etkileşimini artırmak için İKSD ve ICA Build Fuarcılık A.Ş. işbirliğiyle, İskele Kalıp firmalarına özel bir salon oluşturuldu. İskele-Kalıp Sanayicileri Derneği üye firmalarının da yer aldığı bu özel salonda, katılımcılar ürünlerini sergileme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

2025 YILINDAKİ YAPI FUARI İÇİN REZERVASYONLAR YAPILMAYA BAŞLANDI

2025 yılında 47'ncisi düzenlenecek Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ise şimdiden bir sonraki yıl için çalışmalarına başladı.