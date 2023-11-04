ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azalarak 496'ya geriledi.

KAYNAK: AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri açıklandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ekim - 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 8 azalarak 496 oldu.

SON 1 YILDA 117 AZALDI

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 117 azaldı. Perşembe gününü 86,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 84,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 80,51 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 82,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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