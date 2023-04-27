ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 100 bin varil azalarak 460 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 6 milyon 83 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon varil düşüşle 366 milyon 900 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 400 bin varil düşüşle 221 milyon 100 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 81 bin varil artışla 6 milyon 376 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 244 bin varil artışla 4 milyon 819 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 15-21 Nisan haftasında 83 bin varil azalarak 12 milyon 641 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 540 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 750 bin varil olması bekleniyor.

(AA)

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