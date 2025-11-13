ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein’in e-postalarını kamuoyuna açıkladı. Epstein, çoğunluğu reşit olmayan kızları bir istismar ağına düşürüp onları siyasetçilere ve ünlülere peşkeş çektiği için hüküm giymiş ve hapishanede intihar etmişti. Yeni gündeme gelen belgelerde, Epstein’in ABD Başkanı Donald Trump hakkında, “Kızları biliyordu” ve “Evime gelip mağdurlardan biriyle saatler geçirdi” ifadelerini kullandığı görülüyor. Tüm dünya bu ifadelere kilitlendi ama sızdırılan maillerde başka ‘tanıdık’ isimler de var.

EPSTEİN, BARRACK’A NASIL KONUŞMADIĞINI ANLATIYOR

2016 tarihli yazışmalarda Epstein’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostu ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’la mesajlaştığı da görüldü.

Epstein, 9 Mart 2016 tarihli mesajında Barrack’a şunları yazdı:

“Bilginize: Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum… Son zamanlarda Clinton ile ilgili çağrılar azaldı ama her zaman verdiğim yanıt ‘Söyleyecek bir şeyim yok’ oluyor ya da tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim.”

Tom Barrack ise Epstein’a kısa bir yanıt vererek, “Umarım iyisindir, görüşelim” dedi.

Epstein bunun üzerine, “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset” ifadesini kullandı.

TRUMP CEPHESİ TEYAKKUZDA

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratların "dikkat dağıtmaya" çalıştığını savundu.

Trump, "Demokratlar Jeffrey Epstein hilesini, özellikle de en son başarısızlıkları olan hükümetin kapanmasından dikkatleri başka yöne çekmek için kullanıyorlar" ifadesine yer verdi.

Hükümetin uzun süreli kapalı kalmasından Demokratları suçlayan Trump, Epstein konusunun Demokratlar tarafından "suçlarını örtmek" için gündeme yeniden getirildiğini kaydetti.

O MEŞHUR ‘MÜŞTERİ’ LİSTESİ

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.