﻿ABD'nin Türkiye'yle derdi ne?!

ABD... Birinci Körfez Çıkarması... İkinci Körfez Çıkarması... Sonra Suriye Bataklığı... İran ezelî uğraşma alanı... Çekiç Güç...

Şimdi taşeron örgütler kullanıyor. Başta PKK'yı. Birlerce ton silah yığdı. Harcamalarını ABD yapıyor. Militanlık eğitimi yine ABD'den. ABD bizimle açıktan savaşta.

Ey HDP/PKK'yla ittifak kuran sosyalist/komünist gruplar! Hani "Go home!" nidalarınız? Eski koruyucunuz Sovyetler'di. ABD baş düşmandı. Sovyetler dağıldı, boşta kaldınız. ABD'ye hemen yanaştınız. ABD'nin derdi Türkiye. Emeline ulaşınca, hepinizi limon gibi sıkacak. Hedefi Türkiye'yi parçalamak. Bunu anlayın diyeceğim ama sizin de derdiniz "Türk"le olduğu için bile bile bu yola girdiniz. Taşeron HDP/PKK'nın tuzağına gönüllü düşüyorsunuz. 80 edebiyatçı da sosyalist/komünist de HDP/PKK ittifakına destek vermiş. Yine tek merkezden imza kampanyası açılmış. "Edebiyatçı" dedikleri tek tek aranarak "İmzanızı koyuyoruz. Bilginiz olsun." denmiş herhâlde. Bilmiyorum, arandığında itiraz eden oldu mu? Türkiye'de belli ki "İmza Toplama Örgütü" var. Bu örgütün ortaya çıkarılması lâzım. (Biz edebiyatçıların kitabını yazdık! 80 imzaya tek tek baktım. Kaçı acaba bizim "Edebiyatımızda İsimler"de yer alıyor? Üç, bilemediniz beş isim. İsimleri alırken, Allah siz inandırsın, hiçbir ayırım yapmadım. 1851 yerli, 179 yabancı edebiyatçıyı tek tek inceleyip koydum.)

ABD'nin Türkiye'yi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapmadığını kimse söyleyemez. Belki de doğrudan savaş açacak.

Yunanistan'da Dedeağaç'a üs kurması, limanı tahkim etmesi, Yunanistan'ın işgal ettiği adalara askerî araç gereçler göndermesi neye işaret?

Zamanında İngilizler Yunanlıları iteklemiş, İzmir'e çıkarttırmıştı.

Edirne-İpsala ile Dedeağaç arası 30 km. Dedeağaç, Batı Trakya'nın bir ucu.

"Dedeağaç"ın tarihi hüviyeti yok. 19. yüzyılda Osmanlıların kurduğu bir balıkçı kasabası. Yunan dilinde de Bulgarların dilinde de "Dedeağaç"tı. Bildiğiniz gibi, Batı Trakya Balkan savaşlarından sonra önce Bulgarların sonra Yunanlıların eline geçti. "Dedeağaç" ismi hemen değişmedi. 1920'de Yunanistan kralı Aleksandros kasabaya geliyor. Kralın hatırasına adı Aleksandropolis oluyor. Bildiğiniz gibi, Yunan dilinde, İskeçe, "Ksanthi", Gümilcine "Komotini"...

Batı Trakya içimizde bir sızı. "Türkiye"yi, Batı Trakya doğurmuştur, desek yeridir. Millî fikir zeminin teşekkülünde, başlıca mekân Selanik'tir. Hayır, hayır!... Mustafa Kemal orada doğduğu için demiyorum. İttihat ve Terakkî orada yeşerdi. Mustafa Kemal de Enver de Kâzım Karabekir de dâhil say say bitmeyecek birçok "Millî Mücadeleci-inkılâpçı" ismin yetişme alanı Batı Trakya/Balkanlar'dır.

Batı Trakya'da, Gümülcine merkezli, Osmanlı Devleti'nden ayrı "Garbî Trakya Hükümeti" (31 Ağustos 1913) kurduğumuzu da hatırlatırım. 25 Eylül 1913'te Dedeağaç'a girilmiş ve Batı Trakya'nın bağımsızlığı ilân edilmiştir. Dedeağaç'ın bizde böyle ayrı bir yeri de var.

Lozan Konferansı'nda Batı Trakya tartışmaya açıldı. Misak-ı Millî'nin üçüncü maddesine göre Batı Trakya'nın geleceği halkoylamasıyla belirlenecekti. Wilson Prensipleri'ne atıfta bulunuluyordu; ancak, kabul ettiremedik. Şu oldu: Batı Trakya Türklerinin hakları İstanbul Rumlarının haklarına karşılık garantiye alındı. Sonrası?!.. (Zamanında gittim, hepsini yerinde inceledim, yazdım. Türklerin aldıkları haklarla Rumların aldıkları haklar kıyaslanamaz!)

ABD, tehlikeli bir oyunun içine girdi. Kastı Türkiye. (Daha yazacağız.)