ABD'nin verdiği madalyayı reddeden komutan: Peki, Ali Erbaş bu kılıcı kime çekiyor

Genç teğmenlerin geçtiğimiz hafta mezuniyet töreninde kılıçlarıyla yaptıkları yemin töreni gündemden düşmüyor.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenleri, mezuniyet töreninden 1 hafta sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef aldı.

“ORDUMUZDAN TEMİZLEYECEĞİZ”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkez Kurultayı’nda konuşan Erdoğan, “Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çekildi. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Orada kendini bilmezler de temizlenecek araştırmalar yapılıyor. Biz buralara durup dururken gelmedik. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz” dedi.

Madem konu açıldı biz de soralım Sen bu kılıcı kime çekiyorsun Ali Erbaş Cumhuriyet rejimine mi ?

Cumhurbaşkanımıza mı ?

Kendini bilmez misin yoksa ? https://t.co/i1VkcnUYse pic.twitter.com/gSvdFvY3ME — Orkun Özeller (@OrkunOzeller) September 7, 2024

“ALİ ERBAŞ KİME KILICI ÇEKTİ”

Suriye'deki IŞİD operasyonlarına katılan ve İncirlik üssünde Amerikan ordusunun başarılarından dolayı kendisine vermek istediği madalyayı reddeden Emekli Albay Orkun Özeller, Erdoğan’ın teğmen çıkışını eleştirdi.

Özeller, “Madem konu açıldı biz de soralım Sen bu kılıcı kime çekiyorsun Ali Erbaş? Cumhuriyet rejimine mi? Cumhurbaşkanımıza mı? Kendini bilmez misin yoksa?” ifadelerini kullandı.

Kendi ordusunun millet ve devlet birliği, bütünlüğü için çektiği kılıçtan, ettiği yeminden rahatsız olan milletler sonunda düşman orduların kılıcının insafına terk olunurlar.

1936’da Paris’teki askeri ateşimiz, Fransız halkı Fransız ordusuna saygı duymuyor, Fransa gelecek savaşı… https://t.co/wxOBY7hGBh — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 7, 2024

“DÜŞMAN ORDULARININ KILICININ İNSAFINA TERK OLUNUR…”

Erdoğan’ın çıkışına bir tepki de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’dan geldi. X hesabından açıklama yapan Özdağ, “Kendi ordusunun millet ve devlet birliği, bütünlüğü için çektiği kılıçtan, ettiği yeminden rahatsız olan milletler sonunda düşman orduların kılıcının insafına terk olunurlar. 1936’da Paris’teki askeri ateşimiz, Fransız halkı Fransız ordusuna saygı duymuyor, Fransa gelecek savaşı bundan dolayı kaybedecek raporunu geçmişti. Erdoğan’ı rahatsız etmesi gereken 30 Ağustos’tan sonra çoğu belki şehit belki gazi olmaya Irak ve Suriye’deki birliklere savaşmaya gidecek teğmenlerin yemini değil, Kerkük üzerinde düşürülen AKSUNGUR, Kilit-Pençe harekat bölgesinde YPG’den gelen modern silah sistemleri ile PKK terör örgütünün artan saldırı kabiliyetidir. Bu tür açıklamalar ile milli birlik sağlanmaz. Atatürk’süz milli birlik olmaz” uyarılarında bulundu.