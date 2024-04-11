ABD'nin yaptırım listesindeki iş insanı ölü bulundu

Kaynak: Ntv
ABD'nin yaptırım listesindeki iş insanı ölü bulundu
ABD Hazine Bakanlığının, İran adına Hizbullah ve Hamas'a para transferi yaptığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşı kaçırılmasından birkaç gün sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ölü bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı’nın İran adına Hizbullah ve Hamas'a para aktardığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınan iş insanı ölü bulundu.

Lübnan’ın resmi ajansı NNA’nın haberine göre, döviz bürosu olan Muhammed Srur, birkaç gün önce kaçırıldı ve dün akşam saatlerinde Beyrut’un kuzeyindeki Metin ilçesinde ölü bulundu.

Haberde, silahla vurularak öldürülen Srur’un vücudunda 3 kurşun izinin tespit edildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayın faillerinin bulunması amacıyla detaylı soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.
Maktulün ailesi, Lübnan güvenlik makamlarına olayın arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısında bulunuldu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 2019’da yapılan açıklamada, Srur’un, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına Hizbullah ve Hamas’a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıklanmıştı.

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