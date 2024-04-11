ABD'nin yaptırım listesindeki iş insanı ölü bulundu

ABD Hazine Bakanlığının, İran adına Hizbullah ve Hamas'a para transferi yaptığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşı kaçırılmasından birkaç gün sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ölü bulundu.