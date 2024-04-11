Solingen'de 4 Türk'ün öldüğü yangını çıkaran kundakçı yakalandı

Almanya’nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S'nin tutuklandığı aktarıldı.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, burada yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan Pazartesi günü başka bir olayda bir kişiyi yaraladığını açıkladı.

Savcı Kaune-Gebhardt, söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Kaune-Gebhardt, şüpheli Daniel S'nin daha önce kundaklanan binada oturduğunu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığını dedi.

Bu kişinin, binayı intikam amaçlı kundaklamış olabileceğinden yola çıkılarak araştırıldığı esnada, pazartesi günü karıştığı kavgada 44 yaşındaki arkadaşını ağır yaralamasının ardından gözaltına alındığını anlatan Kaune-Gebhardt, şüphelinin kesici bir cisimle kafasına vurduğu arkadaşını ağır yaraladığını belirtti.

Kaune-Gebhardt, bu olayın iki hafta önceki kundaklama olayıyla bir bağlantısının olmadığını da söyledi.

Şüphelinin uyuşturucu ve diğer konulardaki suçlardan da soruşturulduğunu belirten Kaune-Gebhardt, ellerinde kundaklama olayıyla alakalı "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığına vurgu yaptı.

Kaune-Gebhardt, olayın tüm detaylarının yapılan inceleme ve sorgulardan sonra ortaya çıkacağını aktarıldı.