Solingen'de 4 Türk'ün öldüğü yangını çıkaran kundakçı yakalandı

Kaynak: Ntv
Solingen'de 4 Türk'ün öldüğü yangını çıkaran kundakçı yakalandı
Almanya'nın Solingen’de 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının öldüğü yangının şüphelisi yakalandı. Kundakçının, kira borçları sebebiyle binadan tahliye edilen eski bir kiracı olduğu ortaya çıktı.

Almanya’nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S'nin tutuklandığı aktarıldı.
Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, burada yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan Pazartesi günü başka bir olayda bir kişiyi yaraladığını açıkladı.
Savcı Kaune-Gebhardt, söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığını ifade etti.
Kaune-Gebhardt, şüpheli Daniel S'nin daha önce kundaklanan binada oturduğunu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığını dedi.
Bu kişinin, binayı intikam amaçlı kundaklamış olabileceğinden yola çıkılarak araştırıldığı esnada, pazartesi günü karıştığı kavgada 44 yaşındaki arkadaşını ağır yaralamasının ardından gözaltına alındığını anlatan Kaune-Gebhardt, şüphelinin kesici bir cisimle kafasına vurduğu arkadaşını ağır yaraladığını belirtti.

yangin1.jpg

Kaune-Gebhardt, bu olayın iki hafta önceki kundaklama olayıyla bir bağlantısının olmadığını da söyledi.
Şüphelinin uyuşturucu ve diğer konulardaki suçlardan da soruşturulduğunu belirten Kaune-Gebhardt, ellerinde kundaklama olayıyla alakalı "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığına vurgu yaptı.
Kaune-Gebhardt, olayın tüm detaylarının yapılan inceleme ve sorgulardan sonra ortaya çıkacağını aktarıldı.

İlgili Haberler
Tesla'dan 'kan parası' skandalı
Tesla'dan 'kan parası' skandalı
Fed tutanakları enflasyonu düştüğüne dair güveni desteklemedi.
Fed tutanakları enflasyonu düştüğüne dair güveni desteklemedi.
Tahran uçuşları güvenlik nedeniyle durduruldu
Tahran uçuşları güvenlik nedeniyle durduruldu
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı
Son Haberler
Dilber'den yeni dans. Ramazan arası bitti Magazin
Dilber'den yeni dans. Ramazan arası bitti
TFF Başkanı olacak ismi açıkladı. 'Gidin kapısında yatın' diyerek anlattı. Gürel Yurttaş yazdı Spor
TFF Başkanı olacak ismi açıkladı. 'Gidin kapısında yatın' diyerek anlattı. Gürel Yurttaş yazdı
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı Spor
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı
Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı Gündem
Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Vodafone Tobi sesli asistan ayda 4 milyon çağrı karşılıyor Teknoloji
Vodafone Tobi sesli asistan ayda 4 milyon çağrı karşılıyor
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında Gündem
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı Spor
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı