İspanya'dan Trump'ın gümrük tarifelerine karşı hamle! 14,1 milyar euroluk plan

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeler kapsamında yeni gümrük vergileri getirmesinin çok kötü bir haber olduğunu ve ABD'yi 19. yüzyılın korumacılığına geri döndürdüğünü savundu.

14,1 MİLYAR EUROLUK PROGRAM

Sanchez, yeni gümrük vergileri getiren Trump'ın başlattığı ticaret savaşının İspanya'daki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla "Ticari Müdahale ve Yeniden Başlatma Planı" adı altında 14,1 milyar euroluk, İspanyol şirketlerini koruyan yeni programı açıkladı.

İspanyol şirketlerini hem İspanya hem de Avrupa şemsiyesi altında ekonomik olarak koruyan kalkan oluşturacaklarını söyleyen Sanchez, açıkladığı 14,1 milyar euroluk planın 7,4 milyarının yeni finansman, 6,7 milyarının (5 milyarı AB fonlarından gelecek) ise iki boyuttan oluşacak farklı teşvikleri kapsayacağını ifade etti.

Bu kapsamda İspanyol şirketlerinin yeni pazarlara girmesi ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesine yönelik 2 milyar euro, kredi sigortası ve ihracat riski teminatı için 2 milyar euro, küçük ve orta ölçekli şirketlerin uluslararasılaştırılması için de 500 milyon euronun ayrılacağı bilgisi paylaşıldı.

İŞVEREN VE SENDİKALAR İLE GÖRÜŞECEK

Sanchez, ayrıca ticaret savaşından etkilenecek sektörlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve önlem almak için işverenler ve işçi sendikalarıyla "Sosyal Diyalog Masası"nın kurulduğunu, Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo liderliğindeki "Sektörel Ticaret Konferansı"nın da derhal toplanacağını duyurdu.

İspanya Başbakanı, konuşması sırasında ABD Başkanı Trump'ı sert dille eleştirerek, şunları söyledi:

"Sıfır toplamlı düşünceye dönüşün damgasını vurduğu, hayatın topyekun bir savaş olduğuna inanan kişilerle çevrili bir çağda yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, 19. yüzyılın korumacılığına dönmeye karar verdi. AB'nin ABD'ye yüzde 39 gümrük vergisi uyguladığı doğru değil. Aslında sadece yüzde 3 gümrük vergisi uyguluyor. Bu savaş, buna en çok kim sebep olursa olsun onu etkileyecektir."

ABD'nin getirdiği yeni gümrük tarifelerinin çok kötü bir haber olduğunu, hem ABD hem de AB'nin olumsuz etkileneceğini kaydeden Sanchez, mevcut ticari senaryo karşısında AB'nin düzenleme, dijital hizmetler ve finansal akışlar gibi alanlarda tek pazarın entegrasyonunu hızlandırması, açık stratejik özerklik ilkesini izleyerek dünyanın geri kalanıyla ticari bağlantılarını genişletip çeşitlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldığı radyo programında Trump'ın yeni gümrük tarifelerine karşı Amerikalı teknoloji şirketlerine ek vergilendirme getirmesi önerisinde bulundu.

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