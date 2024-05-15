Abdülhalik Bal hedefini açıkladı



Güreşe 12 yaşında başlayan lise ikinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Abdülhalik'in kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.



Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla birlikte çalışmalarını tamamlayan Abdülhalik, Yunanistan'da bugün serbest stil mücadelesiyle başlayacak şampiyonada, 17 Mayıs'tan itibaren grekoromen stilde mindere çıkacak.



Abdülhalik Bal, güreşe antrenör olan ağabeyi sayesinde başladığını söyledi.



Daha sonra ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu anlatan Abdülhalik, "Çalışmalara devam ettim. Milli takıma girdim. Çok iyi bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Takım halinde çok iyiyiz." dedi.

Kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade eden Abdülhalik, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılacağını belirtti.



Antrenmanların verimli geçtiğini anlatan Abdülhalik Bal, şunları kaydetti:



İnşallah maçta da aynı performansı gösteririz. Yaşımız daha küçük, Avrupa'ya ilk defa gideceğimiz için orada kendimizi göstereceğiz. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah madalyayı alıp geri döneceğiz. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutacağım.



Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Alperen Berber'i kendine örnek aldığını vurgulayan sporcu, "Güreşle ilgili olimpiyatlarda, Avrupa'da, dünyada kendimi göstermek istiyorum. Alperen Berber ve Rıza Kayaalp gibi abilerimizin peşinden koşacağız." ifadelerini kullandı.