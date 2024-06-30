Abdullah Avcı teşekkür etti

Kaynak: AA
Abdullah Avcı teşekkür etti

TSYD Trabzon Şubesi üyelerinden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Avcı ile bir araya geldi.

Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'ya yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

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