Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından Abdullah Avcı'dan dikkat çeken galibiyet sözleri geldi.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

"Kazanma alışkanlığı devam ettirmek ve kazanmak önemli. Daha farklı da olabilirdi, çok pozisyona girdik.

Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi takıma bana gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, Trabzonspor takımı onlara büyük mutluluklar verecek."