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Abdullah Avcı özür diledi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:29
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonrası özür diledi

Abdullah Avcı özür diledi
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Daha önceki maçlara baktığımızda da kırılgan yapımız devam ediyor. Bir gol yiyoruz ardından hemen ikinci golü de yiyoruz. Trabzonspor gibi büyük bir takıma yakışmayan bir görüntü sene başından itibaren. Dengemizi mi bulamadık bilmiyorum sene başından beri enerjimizde de bir kaçaklık var." sözlerini söyledi.

Aynı zamanda gösterilen performansı düzeltmeye çalıştığını belirten Avcı, "Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Taraftarlardan, buraya gelenlerden, Trabzon'dakilerden bu anlamda herkesten özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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