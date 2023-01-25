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Trabzon deplasmanında tek başına İstanbul'u destekledi

İstanbulspor'un "vefalı taraftarı" Yaşar Karataş, sosyal medyada gündem oldu. Karataş'ın özellikle Trabzonspor deplasmanında tek başına takımını desteklediği fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:03
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Deplasmanda tek başına

Trabzon deplasmanında tek başına İstanbul'u destekledi
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Kocaeli'de yaşayan 34 yaşındaki Karataş, tutkuyla bağlandığı İstanbulspor'u deplasman maçlarında yalnız bırakmamak için tek başına kilometrelerce yol gidiyor.

Bir elektronik firmasının yetkili servis sorumlusu olan Karataş, İstanbul'da doğup büyüdüğünü, iş dolayısıyla son 5 yıldır Kocaeli'de yaşadığını söyledi.

BUGÜNE KADAR OLMAMIŞTI

Takımının hafta sonu Trabzonspor'la oynadığı maçta tribünde tek başına çekilen fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasına şaşırdığını belirten Karataş, "Her deplasmana gittiğim gibi yine maçıma gittim. Bu kadar gündem olmasını tahmin etmiyordum çünkü ilk maçım değil bu. Birçok maçı tek başıma izledim ama bu kadar gündem olmamıştı." diye konuştu.

Karataş, maç esnasında arkadaşlarının aradığını ama ne olduğunu anlamadığını, fotoğrafının birçok yerde paylaşıldığını maçtan sonra fark ettiğini kaydetti.

2016'DA BAŞLADI

İstanbulspor'a olan tutkusunun 2. ligdeki maçına gitmesiyle başladığını anlatan Karataş, "Eniştem götürmüştü. Karagümrük maçıydı, orada da 1-0 mağlup olmuştuk. 2016-2017 sezonu olması lazım. Orada başladı. Büyük bir coşku, güzel bir atmosfer vardı. Ondan sonra da zaten hiçbir maçı kaçırmamaya gayret ettim. O şekilde devam ettim." ifadelerini kullandı.

Karataş, biri 5, diğeri 1,5 yaşında iki kızı olduğunu aktararak, "Büyük kızım zaten televizyonda takımı gördüğü zaman 'bizim takım' diye sevinmeye başlıyor. O da maça gelmek istiyor ama havalar biraz soğuk. Havaların ısınmasını bekliyorum. Havalar ısınınca onu da götüreceğim. Eşimin futbolla ilgisi yok, pek sevmez. Bazen 'gitme' diyor. Yapacak bir şey yok, gidiyorum. Armanın peşinden gitmeyi seviyorum, renkleri seviyorum." şeklinde konuştu.

Hiçbir karşılaşmayı kaçırmamaya çalıştığını dile getiren Karataş, "Hemen hemen her deplasmana gitmeye çalışıyorum. İş nedeniyle kaçırdığım da olabiliyor. Sezonda 3-4 maç kaçırabiliyorum. Onun dışında hepsine gitmeye çalışıyorum." dedi.

 

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