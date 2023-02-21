Hamsik görüşme odasında! Abdullah Avcı'dan sezon sonu kararı

Görüşmede Slovak futbolcunun gelecek planlaması konuşulurken, Hamsik'in oynamak istediğini söyledi. Her fırsatta Marek Hamsik'i rol model olarak gösteren ve genç oyuncular için büyük bir örnek olduğunu belirten Avcı, futbolu bıraktıktan sonra Hamsik'i ekibinde görmeyi hedefliyor. Yıldız isim sezon sonuna doğru kesin kararını verecek.

Fanatik'in haberine göre tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Marek Hamsik, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısındaki kusursuz performansının ardından sakatlıklarla boğuşmuştu.

Son olarak 28 Ocak'ta yine kalf bölgesindeki sakatlığı nükseden 36 yaşındaki maestro, takımla çalışmalara başladı. Ülkesi Slovakya'ya gidip, kendi doktoruna da gözüken ve kendisine verilen özel programı harfiyen uygulayan Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde en fazla vakit harcayan oyuncuların başında geliyor. Takım idmanlarının yanı sıra bireysel antrenörleriyle de çalışan tecrübeli isim, şok havuzuna girerek vücudunu dinlendiriyor.

AVCI DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sezon sonunda Bordo-Mavili takımla kontratı bitecek olan Hamsik'le, teknik direktör Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki zirvede, Slovak yıldızın gelecek planlaması konuşuldu. Hamsik,vücudu izin verdiği sürece futbol oynamak istediğini belirtti. Abdullah Avcı ise her fırsatta rol model olarak gösterdiği ve profesyonelliğinden çok memnun olduğu Hamsik ile futbolu bıraktıktan sonra da devam etmek istediğini dile getirdi.

NAPOLİ'NİN DE EFSANESİ

Abdullah hoca, ilerleyen süreçte Marek Hamsik'i ekibine dahil etmeyi planlıyor. Yıldız isim ise futbolu bırakıp bırakmayacağına sezon sonuna doğru karar verecek ve buna göre yol haritasını çizecek. Slovakya Milli Takımı'nda en çok forma giyen isim olarak tarihe geçen Hamsik,12 yıl görev yaptığı Napoli'nin de en büyük efsanelerinden biri.

ÜMRANİYESPOR MAÇINA KADAR

Sakatlığı nedeniyle ligde son 3 karşılaşmayı kaçıran Marek Hamsik'in, Basel ile perşembe günü deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. Slovak yıldız, kontrollü olarak takımla çalışmalara başlarken, detaylı testlerin ardından durumu netleşecek. Hamsik'in, 4 Mart'ta oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde ise kesin olarak forma giyebileceği öğrenildi.