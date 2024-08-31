Abdullah Avcı'yı antrenmana çıkarmadılar

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Abdullah Avcı'yı antrenmana çıkarmadılar

Trabzonspor, bugün Eyüpspor ile oynayacağı maçın son antrenmanını yaptı. Yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

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ABDULLAH AVCI YER ALMADI
Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı.

Bordo-mavililer, son antrenmanı İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

Eyüpspor karşısında Trabzonspor'un başında İhsan Derelioğlu'nun olması bekleniyor.

İSTANBUL DEPLASMANINDA
Trabzonspor'un Eyüpspor ile karşılaşacağı maç yarın saat 19.15'te başlayacak.

Mücadele, Kasımpaşa'nın stadı olan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor, antrenman için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."

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