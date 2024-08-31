Abdullah Avcı'yı antrenmana çıkarmadılar

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

ABDULLAH AVCI YER ALMADI

Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı.

Bordo-mavililer, son antrenmanı İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

Eyüpspor karşısında Trabzonspor'un başında İhsan Derelioğlu'nun olması bekleniyor.

İSTANBUL DEPLASMANINDA

Trabzonspor'un Eyüpspor ile karşılaşacağı maç yarın saat 19.15'te başlayacak.

Mücadele, Kasımpaşa'nın stadı olan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, antrenman için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."