Abdullah Çatlı'nın kızı konuştu. O videodaki kişinin kim olduğu kesinleşti

Züleyha Öncü
Abdullah Çatlı'nın kızı konuştu. O videodaki kişinin kim olduğu kesinleşti
Sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme bomba gibi düşmüş ve alkol kontrolüne takılan kişinin Abdullah Çatlı olduğu iddia edilmişti. Çatlı'nın kızı söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

1993 yılındaki bir trafik çevirmesinde kaydedilen 10 saniyelik bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, birçok kişi görüntülerdeki kişinin Abdullah Çatlı olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu görüntülerle ilgili Abdullah Çatlı'nın kızı açıklamalarda bulundu.

BABASI OLDUĞUNU TEYİT ETTİ

Gazeteci Ferhat Ünlü sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüntüleri teyit ettiğini belirterek "Abdullah Çatlı’nın kızı, akademisyen Gökçen Çatlı ile görüştüm. Görüntülerdeki kişinin babası Abdullah Çatlı olduğunu teyit etti.

Olay; Susurluk kazasının 3 yıl öncesinden. Çatlı’nın denk geldiği bir uygulama. Bu durumda bana düşen, bendeki bilgi yanlışını düzeltmektir" açıklamalarında bulundu.

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NE OLMUŞTU?

İçerisinde Abdullah Çatlı’nın da yer aldığı araç 1996 yılında Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kaza yapmıştı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us olay yerinde hayatını kaybetmiş, dönemin Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise olay yerinde yaralı bulunmuştu.

Araçtakilerin kimliği, devlet ve mafya tartışmalarını ortaya çıkarmıştı.

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