AKP'li belediyede yabancı kadına ahlaksız teklif. Kadınla yaptığı pazarlık ağızları açık bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li belediyede yabancı kadına ahlaksız teklif. Kadınla yaptığı pazarlık ağızları açık bıraktı
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde yok artık dedirten 'ahlaksız teklif' görüntüsü...Belediyede görevli bir bürokratın, binasını yıktırmak istemeyen yabancı uyruklu bir kadına yaptığı ahlaksız teklifin görüntüler ortaya çıktı. Belediyeden açıklama geldi, bürokratın ilişiğinin kesildiği açıklandı.

Ahlaksız teklifin görüntüler Antalya'nın Aksu Belediyesi'nden..Kadın binasını yıktırmamak istiyor. Ancak bürokrat öyle bir ahlaksız teklifte bulunuyor ki insanın midesini bulandıracak cinsten.

Videoda şahsın "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandığı duyuldu. Video ifşa olunca Aksu Belediyesi'nden açıklama geldi. Personelle ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde yaşanan bir skandala ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Belediyeye gelen kadın bürokratın odasına geçti. İşte bu andan sonra skandal anlar yaşanmaya başladı. Belediyede görevli bürokratın binasını yıkmamak adına yabancı uyruklu kadınla ahlaksız bir pazarlığa giriştiği anlara ilişkin video büyük tepki çekti.

"4 GECE YETMEZ, SEN ÇOK PAHALIYA GELİYORSUN"

Müdür olduğu ifade edilen söz konusu personelin, yabancı uyruklu kadına "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" saniye saniye görüntülendi. Video sosyal medyaya düşünce ortalık ayağa kaldı. Belediye hareket geçti. .

AKSU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Aksu Belediyesi'nin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada personelin ilişiğinin kesildiği açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamadan şöyle denildi:

"Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur"

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