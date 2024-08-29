Abdullah Öztürk ve Nesim Turan çeyrek finalde

Kaynak: AA
Abdullah Öztürk ve Nesim Turan çeyrek finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Abdullah Öztürk-Nesim Turan, MD 8 sınıfında Arjantinli rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı Abdullah Öztürk-Nesim Turan, son 16 turunda 13 numaralı seribaşı Arjantinli çift Gabriel Copola-Elias Romero'yla karşılaştı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da takip ettiği karşılaşmayı 13-11, 11-6, 7-11 ve 11-5'lik setler sonucunda 3-1 kazanan milli sporcular, çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcular, çeyrek finalde bu akşam TSİ 21.00'de 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim-Gun Young Kim ile karşılaşacak. Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi, bu maçı galibiyetle tamamlamaları durumunda bronz madalyayı garantileyecek.

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