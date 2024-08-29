Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Bedirhan Şener hakkında; “Kasten Öldürme” ve “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” , “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildiği duyuruldu.

31 Temmuz'da işlenen “üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs ” suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu tespit edildi. Şüpheli, 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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