Abdurrahim Albayrak'ı dolandıranlar kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıranlar kıskıvrak yakalandı
Bayrampaşa'da aralarında Abdurrahim Albayrak'ın da telefon numarası kopyalayarak dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı.

Bayrampaşa'da, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları kişilere banka görevlisi olduklarını iddia ederek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları bir kişiden 100 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyalayarak mağdurları bu numarayla aradıkları ortaya çıktı. Ekipler, aramaları yapan kişilerin kimliklerini de tespit etti.
Esenyurt'ta 3 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi.

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Emniyette sorguya alınan şüphelilerden A.İ.M.'nin 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye gönderildi.

ALBAYRAK'TAN "TEŞEKKÜR" MESAJI

Telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür mesajı yayınladı.
Albayrak mesajında, "Kişisel numaramı kopyalayarak, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekibine teşekkür ederim." dedi.

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