Alperen Şengün 24 saatte 68 sayı attı herkes ona hayran kaldı

Muhammed Mirza Şeker
Alperen Şengün 24 saatte 68 sayı attı herkes ona hayran kaldı
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, mükemmel performansıyla göz kamaştırıyor.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki (NBA) temsilcilerimizden Alperen Şengün, harikalar yaratmaya devam ediyor.

Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında gerçekleştirdiği maçta 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalma ile tarihi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu başarısını takip eden gece; Houston Rockets’ın Los Angeles Clippers karşısında 122-116’lık skorla mağlup olduğu oyunda da 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle yine göz kamaştırdı.

Ancak bu etkileyici performansı, takımının yenilgisini önleyemedi.

21 yaşındaki genç basketbolcu, aynı zamanda 14 asist yaparak kariyerindeki en yüksek asist sayısına ulaşarak rekorunu da yeniledi.

giddeicxgaak25n.jpeg

İlgili Haberler
Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına flaş atamalar
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı
G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları
G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fatih Altaylı'ya Fettullah'ın çocuğu cezası
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıranlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'a öyle bir gol attı ki. Kapo Kokoç
Hiç para almadan çalışan milli takım hocası kim? Sedat Kaya açıkladı
Son Haberler
Özge Özpirinçci ile küçük kızı eğlence günü yaptı Magazin
Özge Özpirinçci ile küçük kızı eğlence günü yaptı
Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik Spor
Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik
Sakarya’da banka ATM’lerine saldırı Gündem
Sakarya’da banka ATM’lerine saldırı
Yapımcılar peşine düştü Kültür Sanat
Yapımcılar peşine düştü
Rus füzelerinden kıl payı kurtulmuşlardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanından saldırı açıklaması Dünya
Rus füzelerinden kıl payı kurtulmuşlardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanından saldırı açıklaması
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist Suriye sınırında yakalandı Gündem
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini önleyecek 10 öneri Sağlık
Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini önleyecek 10 öneri