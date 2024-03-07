Alperen Şengün 24 saatte 68 sayı attı herkes ona hayran kaldı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki (NBA) temsilcilerimizden Alperen Şengün, harikalar yaratmaya devam ediyor.

Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında gerçekleştirdiği maçta 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalma ile tarihi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu başarısını takip eden gece; Houston Rockets’ın Los Angeles Clippers karşısında 122-116’lık skorla mağlup olduğu oyunda da 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle yine göz kamaştırdı.

Ancak bu etkileyici performansı, takımının yenilgisini önleyemedi.

21 yaşındaki genç basketbolcu, aynı zamanda 14 asist yaparak kariyerindeki en yüksek asist sayısına ulaşarak rekorunu da yeniledi.