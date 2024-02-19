Abdurrahman Dilipak'tan 15 Temmuz hakkında şok iddia. ‘4 ay önceden biliyorlardı’

İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz darbe girişimine dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilipak, şunları kaydetti:

"Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul."