Abisini öldüren kişinin abisine otomobille çarptı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde Z.U. (17), geçen yıl ağabeyi Serhat Unutmaz'ı (22) av tüfeği ile vurarak öldüren Musa Şahin'in (40) ağabeyi Erdal Şahin'i (41) otomobille çarpıp, yaraladı. Ardından otomobilinden inip yerde yatan Şahin'i tekmeledikten sonra Z.U kaçtı.

KAYNAK: DHA
Abisini öldüren kişinin abisine otomobille çarptı.

Olay, 10 Kasım'da saat 7.30'da Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi.

23 Mart 2022'de Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Musa Şahin olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin görülen davada zanlı Şahin 10 yıl hapis cezası aldı. Olayın ardından Şahin ailesi Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş’a yerleşti. Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal’a döndü.

Serhat Unutmaz’ın kardeşi Z.U., ağabeyini öldüren Musa Şahin'in ağabeyi Erdal Şahin’e otomobille çarparak yaraladı.

Çarptıktan sonra araçtan inen Z.U., Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba Ayhan Unutmaz, oğlunun elinden tüfeği aldı. Z.U. olay yerinden kaçarken yerde yatan Erdal Şahin’i tekrar çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaralanan Erdal Şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli Z.U.’nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan baba Ayhan Unutmaz ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

‘MAHKEMEYE BİLE SEVK EDİLMEDEN SERBEST KALDI'

Ayhan Unutmaz’ın da Z.U. ile birlikte aynı otomobilde olduğunu iddia eden Şahin ailesinin Avukatı Murat Kurnaz, "Gelinen noktada bizi üzen, hiçbir suç işlememiş bir vatandaşa çarptıktan sonra yeniden tekmelenip, uzun namlu silah doğrultup, başının üzerinden araçla geçilmesi. Bu olayın içinde olan baba Ayhan Unutmaz’ın mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bırakılmasıdır" diye konuştu.

acb87a48fb283e7397e01dd581cfd84b.jpg

c13b0fe5fae69a01cbe00dfe1d1915ef.jpg

fef50c6c7952a79ecc9b20e60c0133c5.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Son Haberler
Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Gündem
Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
Şalvardan kürklüye hızlı geçiş. Başka bir Dilan Polat vakası daha mı? Gündem
Şalvardan kürklüye hızlı geçiş. Başka bir Dilan Polat vakası daha mı?
Ünlü şarkıcının cinsel ilişki itirafı olay oldu Magazin
Ünlü şarkıcının cinsel ilişki itirafı olay oldu
Banka devi Türkiye'deki payını satıyor! Milyonlarca müşterisi var Ekonomi
Banka devi Türkiye'deki payını satıyor! Milyonlarca müşterisi var
Erzurum’da hava eksi 1 derecelere kadar indi Gündem
Erzurum’da hava eksi 1 derecelere kadar indi
Pep Guardiola City'nin kapılarını açık bıraktı Spor
Pep Guardiola City'nin kapılarını açık bıraktı
THY'den Avrupalı firmaya dev sipariş. 355 tane alınacak Gündem
THY'den Avrupalı firmaya dev sipariş. 355 tane alınacak