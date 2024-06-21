Abisinin yolundan gitti dünya kupasını kazandı

Kaynak: İHA
Abisinin yolundan gitti dünya kupasını kazandı

Eskişehir'de yaşayan milli sporcu Doğan Kılıç'ın kardeşi olan 15 yaşındaki Sümeyye Kılıç, kick boksta başarılı bir kariyere adım attı.

Sümeyye, abisinin teşvikiyle 11 yaşında spor hayatına kick boks ile başladı ve geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası'nda büyük bir başarı elde etti. Yarıştığı 5 maçı da kazanarak bayan yıldız 55 kilogram kategorisinde dünya kupasını Türkiye'ye getirdi.

Sümeyye Kılıç, başarılarıyla milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı ve Temmuz ayında Konya'da yapılacak seçmeler için hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefi, milli takıma girip Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmek ve ilerleyen dönemlerde profesyonel düzeye geçmek.

Kendisiyle yapılan bir röportajda Sümeyye, abisiyle yaptığı antrenmanların kendisini ileriye taşıdığını belirterek, onunla çalışmanın kendisini daha da geliştirdiğini ifade etti. Abisi Doğan Kılıç da Sümeyye'nin gelecekte daha büyük zaferlere imza atacağına inandığını ve antrenmanlarında kardeşine destek olduğunu vurguladı.

Doğan Kılıç, Sümeyye'nin erken yaşta kazandığı başarıların ardından gelecekte daha büyük başarıların da mümkün olacağını dile getirdi. Kick boksta lisanslı sporcu sayısının arttığını ve bu sporun her geçen gün daha fazla genç tarafından sevildiğini belirtti.

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