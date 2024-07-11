AB'nin 2024 nüfusu açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2023 yılı başında 447,6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2024'de 449,2 milyona yükseldi.

EN KALABALIK ÜLKE ALMANYA

Ülkelere göre; Almanya, 83,4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi oldu. Almanya'yı 68,4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48,6 milyonla İspanya, 36,6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17,9 milyonla Hollanda ve 11,8 milyonla Belçika takip etti.

ARTIŞIN KAYNAĞI DA BELLİ OLDU

AB'nin nüfusu en az ülkeleri 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg olurken, AB'nin nüfus artışı korona salgını sonrası artan göç ve Rusya-Ukrayna savaşı sonucu olarak AB ülkelerinde geçici koruma statüsü alan Ukraynalılardan kaynaklandı.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 372 bin olarak tespit edildi.