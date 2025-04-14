AB'nin Balkan stratejisi değişiyor: Kallas'tan dikkat çeken açıklamalar

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Batı Balkanlar ile ilişkilerde yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını belirtti. “Batı Balkanlar ile sadece coğrafyayı değil, sorumluluğu da paylaşıyoruz” diyen Kallas, güvenliğin ve istikrarın bölgesel değil, kıtasal bir mesele olduğunu vurguladı. Kallas, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile Batı Balkanlar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini ve güvenlik alanında daha güçlü bir ortaklık kurulmasının zamanının geldiğini ifade etti.

LÜKSEMBURG’DA KRİTİK TOPLANTI

Bugün Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda Batı Balkanlar öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kaja Kallas, toplantı öncesi yaptığı paylaşımda, “Bu akşam, Batı Balkan ülkeleri ile AB dışişleri bakanları arasında güvenlik ve savunma işbirliği konularını ele alacağız” sözleriyle, bu toplantının önemine dikkat çekti.

Toplantıya, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Durić de katılıyor. Görüşmelerde, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı, Ortadoğu’daki gelişmeler, özellikle Suriye’deki durum, Avrupa Birliği’nin Afrika ile ilişkileri ve Güney Kafkasya’daki Azerbaycan-Ermenistan gerilimi de gündemde olacak.

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AB-BATI BALKAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Çalışma yemeği formatında gerçekleştirilen toplantıda, AB dışişleri bakanları ile Batı Balkan temsilcileri, bölgedeki siyasi ve güvenlik sınamalarına karşı nasıl daha yakın işbirliği yapılabileceğini tartışıyor. Toplantının ana amacı, bölgesel istikrarın sağlanması, güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi ve siyasi diyalogun artırılması olarak açıklandı. AB yetkilileri, bölgedeki ortakların güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek verilmesi gerektiğini düşünüyor.

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KALLAS’TAN BÖLGESEL DİPLOMASİ ATAĞI

Kaja Kallas, toplantıda AB dışişleri bakanlarını, son dönemdeki bölgesel gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Özellikle Belgrad-Priştine diyalogundaki güncel durum ile Kallas’ın yakın dönemde gerçekleştirdiği Karadağ, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ziyaretlerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Kallas’ın bu temaslarda aktardığı izlenimlerin, AB'nin bölgeye yönelik stratejik yaklaşımını belirlemede etkili olacağı öngörülüyor.

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DURİĆ VE KALLAS GÖRÜŞTÜ

Toplantı öncesinde Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Durić ile Kaja Kallas arasında gerçekleşen görüşmede de bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı. Kallas, Sırbistan’ın Avrupa perspektifi içindeki önemine dikkat çekerek, “Güçlü ve istikrarlı bir Batı Balkanlar, güçlü bir Avrupa demektir” ifadesini kullandı. Durić ise AB’nin bölgeye verdiği desteğin sürmesinin önemine işaret etti.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİNDE YOL HARİTASI

Toplantı sonrası yayımlanacak ortak bildiriyle, Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlarla güvenlik alanındaki işbirliğini artırmaya yönelik stratejik adımlar açıklanması bekleniyor. Bu adımların arasında ortak eğitim programları, siber güvenlik işbirliği, sınır güvenliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hibrit tehditlere karşı koordinasyonun artırılması bulunuyor. Ayrıca, AB'nin bölgedeki barış ve uzlaşı çabalarına mali destek sağlamaya devam edeceği ve bu kapsamda yeni projelere 150 milyon doların üzerinde kaynak ayrılabileceği konuşuluyor.

Bu gelişmeler, Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlara yönelik politikasının artık yalnızca genişleme perspektifinden değil, güvenlik ve stratejik ortaklık temelinde yeniden tanımlandığını gösteriyor. Avrupa kıtasının doğusundaki krizlerin gölgesinde, Batı Balkanların rolü daha da kritik hale geliyor.