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Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Giresunspor maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 22:55
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Aboubakar'dan flaş açıklama

Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
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Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçta biri penaltıdan 2 gol atan Aboubakar açıklamalarda bulundu. 

Aboubakar şunları söyledi:

"Takımı sırtlamıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi. Birlikte oynuyoruz, savaşıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz ve maçları kazanıyoruz.

Hangi golün güzel olduğu önemli değil. Güzel olan galibiyet.

Sırada Trabzonspor maçımız var şimdi. İyi takım. Ama bizim 8 final maçımız var. Her maçı kazanmak için oynayacağız.

Eksik olan şeyler elbette ki var. Bunları gidermek için çok çalışıyoruz."

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