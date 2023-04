Redmond Aboubakar bu Beşiktaş'ı kim tutar

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Önce şunu belirteyim. Şenol Güneş çok formda. Bir kere çok fit! Kot pantolonla daha da gençleşmiş sanki. Arkadan baktığında 20'lik bir delikanlı. Mont da çok yakışmış!

İlgimi çekti, onun için yazdım. Benden genç durduğunu da vurgulamalıyım. Demek takım kazandıkça hoca da gençleşiyor!

Güneş'in enerjisi takımına da yansıyor. Geçen haftaki görkemli Fenerbahçe galibiyetinden sonra doğrusu şüpheliydim. Böylesine zaferlerden sonraki maçlar hep zor olur. Hele de rakip Giresunspor gibi enerji doluysa.

Giresunspor aslında hiç de kötü başlamadı maça. Beşiktaş'ın kanat akınlarına kademeli savunmayla önlem aldılar. Çok koşarak, ileride basarak sonuç almaya çalıştılar. Sonuç aradılar. 21. dakikada da organizasyonu çok iyi olan bir Bajic golüyle öne geçtiler.

Giresunspor kötü başlamadı ama Beşiktaş da "Ne olursa olsun, bu maçı kazanacağım" dercesine inatla oynadı. Peş peşe de pozisyon yakaladı. Aboubakar ve Cenk'in vuruşlarında kaleci Ferhat'ın başarılı kurtarışları vardı.

Her ne kadar rakip kaleye yüklense de orta sahasında bir eksiklik vardı Beşiktaş'ın farkedilen. Cenk Tosun'un talihsiz sakatlığı nedeniyle oyuna Gedson Fernandes'in girmesi bu eksikliği kapatan faktör oldu. Ondan sonra Beşiktaş'ın atakları daha etkili oldu. 37. dakikada da penaltı kazandı. Salih Uçan'ın kaybetti topu inatla tekrar kazanması ve şutunu çekmesi, topun ceza alanı içinde Perez'in açık ellerinden dönmesi açık penaltıydı. Karaoğlan da VAR'a gerek kalmadan gördü bunu. Atışı 39'da Aboubakar ustaca kullandı: 1-1.

Artık Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı ilk yarının kalan bölümünde. Ve Ghezzal da öne çıktı. 42'de çaprazdan nefis vuruşunu direkten döndü. 7 dakika sonra bu kez Aboubakar'a nefis bir pas attı. Aboubakar da ceza alanında kaçırmadı. Ferhat'ın çabası boşunaydı. 2-1 tamamlandı ilk yarı.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraftı Beşiktaş, Giresunspor'un canla başla oynamasına rağmen. Yıldız farkı da vardı arada. Fenerbahçe maçının yıldızı Redmond 54. dakikada nefis bir gol attı. Anlatmak yetmez. Görmelisiniz bu golü. İzlemediyseniz izleyin derim.

Hakan Keleş işlerin giderek kötüye gittiğini gördü tabi. 3 değişiklik birden yaptı. Takımının biraz daha ileriye doğru oynamasını istedi sanırım.

Yaptı ama Beşiktaş bir kez daha yaklaştı gole. Redmond'un ceza alanına hızla girip vuruşu da müthişti, kaleci Ferhat'ın kurtarışı da.

Şenol Güneş 74'te 3 değişiklik yaptı. Salih Uçan, Ghezzal, Hadzıahmetovic çıktı. Maxim, Necip ve enteresan saç şekli-boyasıyla Tayfur girdi oyuna. Bu değişiklikleri neden yaptı hoca bilemedim. Herhalde yorulduklarına inanarak yaptı değişiklikleri. Ya da dinanizm mi katmak istedi biraz daha? 86'da da Masuaku'nun yerine girdi Muleka.

Beşiktaş seri galibiyetlerle az olan şampiyonluk şansını inatla kovalıyor hala. Şampiyonluk şansı uzak olsa da her an her şey olabilir umutunu veriyor taraftarlarına. En azından maçı fazla da olsa ikinci sıraya çıkması da önemli.

Bir de Aboubakar golleri sıraladıkça Weghorst'un ayrılmasına üzülenler "İyi ki gitmiş" diyorlardır herhalde artık. Ne Aboubakar'mış. Resmen hava kattı takıma.

Giresunspor yenildi yenilmesine de. Hiç ligden düşecek bir takımmış gibi gelmedi bana. 3. golü de yemeleri dirençlerini yerle bir etti ama. Özellikle ilk yarıdaki oyunu sonraki maçlarda da tekrarlamaları halinde ligde kalma şanslarını yüksek görüyorum.