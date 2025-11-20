"Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" sözünün sahibi Fransız yazar Albert Camus, en absürt ölüm şeklinin ne olduğu sorulduğunda, araba kazasında ölmeyi bunlardan biri olarak nitelendirmiş ama kendisi de bir arkadaşının arabasının altında kalmış ve hayatını bu şekilde kaybetmişti.

Albert Camus, ünlü "Veba" romanında, Cezayir'in Oran şehrindeki salgını gözlemleyerek yazmıştı. Romanda fare ölümleri ile başlayan vebanın kısa sürede insanlara nasıl sıçradığını ve insanların veba ile karşı karşıya olduklarını uzun süre kabul etmediğini anlatır. Sonuçta şehir karantinaya alınır. “Veba”da, Fransa’nın Cezayir’i işgali değil ama Nazilerin Fransa'yı işgali, kara vebaya benzetilir.

***

Peki Türkiye'de son yıllarda ölümler nasıl gerçekleşiyor?

* 17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde, kendisiyle aynı yaştaki sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından, 29 bıçak yarası ve kafasının testereyle gövdesinden ayrılması suretiyle öldürüldü, cesedi bir çöp kutusuna atıldı.

* 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulundu ve kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın hemen sonrasında açılan soruşturma, Rabia Naz Vatan'ın okuldan döndükten sonra evinin çatısına çıktığı, buradan kendisini aşağı atarak intihar ettiği görüşüyle yürütüldü. Babası, Şaban Vatan, kızının araba çarpması sonucu yaralandığını ve evin önüne getirilip bırakıldığını, fail veya faillerin korunduğunu ileri sürdü. Baba tehditler aldı ve bir ara mahkeme kararı ile akıl hastanesine sevk edildi... Olay hala aydınlatılmış değildir.

* Diyarbakır ilinin Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül 2024 tarihinde köyün yakınındaki derede bir çuval içinde bulundu. Mahkeme kararına göre küçük Narin, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran tarafından, ağzının ve burnunu kapatılması ve boynuna baskı yapılması sonucu öldürülmüştü.

***

İzmir Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne, bir çocuk tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. yaralanan polis memurlarından Ömer Amilağ ise tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül'de şehit oldu. Saldırganın İnternet üzerinden dini içerikli mesajlarla şartlandırıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma ve tutuklamalar devam ediyor... Olayda katil zanlısının babası da tutuklandı.

***

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında ölü bulundu.

Olayın üzerinden uzun süre geçtikten sonra, babanın oluşturduğu kamuoyu baskısı sonucunda soruşturma derinleştirildi. Otopside yetkisi olmayan rektörün de bulunduğu iddiası konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

***

*Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi, 12 Kasım'da Fatih ilçesinde konakladıkları otelden gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal 13 Kasım'da, anne Çiğdem 14 Kasım'da, baba Servet ise yoğun bakımda geçirdiği altı günün ardından 17 Kasım'da vefat etti.

Soruşturmada ailenin konakladığı otelde tahtakurusuna karşı ilaçlama yapıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ise olaydan sonra bu tür tarım ilaçlarının reçeteye bağlandığını açıkladı!

***

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde kalfa Habip Aksoy tarafından makadına hava basılarak ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Aksoy yeniden gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

***

Beyoğlu’nda bir kafede içtiği Türk kahvesi sonrası nefes alamama ve uyuşması şikâyetleriyle hastaneye giden 26 yaşındaki Ayben Ö’nün kahveye katılan kostik asitten zehirlendiği anlaşıldı.

Genç kadın, yemek borusu, mide ve akciğerindeki yanıklar nedeniyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

***

Elbette son zamanlarda meydana gelen bu tür vakalar, genelleştirilemez ama sadece bir örnek bile toplumu uyandırmaya yetmelidir. Çünkü absürt ölümler, kara veba gibi yaygınlaşıyor!