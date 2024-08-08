Aç kalan domuzlar şehre indi. Sokak sokak yiyecek aradılar

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Marmaris'te akşam saatlerinde, yiyecek bulmakta zorlanan bir yaban domuzu sürüsü şehir merkezine kadar geldi.

Domuzlar, ara sokaklarda ve bahçelerde yiyecek arayışına girerken, ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında da dolaştı.

Sayıları oldukça fazla olan bu sürü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaban domuzları, bir süre sokaklarda yiyecek aradı.

PLAJA İNMİŞLERDİ

Öte yandan Muğla Fethiye'de domuz sürücü yavruları ile beraber ormanlık alandan plaja inmişti. Tatilciler ve turistler neye uğradığını şaşırmıştı.

Denize girenleri ve güneşlenenleri aldırmayan domuz sürüsü kimseye aldırış etmeden yiyecek aramıştı.