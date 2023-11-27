Aç kalan kurtlar İstanbul’da şehir merkezine indi

Başakşehir Başak mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde kaydedilen görüntülerde aç kalmış 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü.

Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.