Aç kalan kurtlar İstanbul’da şehir merkezine indi

Başakşehir Başak mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde kaydedilen görüntülerde aç kalmış 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü.
Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.
İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehir merkezine indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Başakşehir Başak mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde kaydedilen görüntülerde aç kalmış 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü.
Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.