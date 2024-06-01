Aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı

Kaynak: İHA
Aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde aç kalan bir tilki, kendisine yiyecek uzatmak isteyen vatandaşı ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası yaralanan vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.

Olay, Yaylacık Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Aç kalan bir tilki, ormanlık alana giden insanların yanına yaklaştı ve bir süre boyunca çevrelerinde gezindi. Yemek arayan tilkiye yardım etmek isteyen bir vatandaş, elini yiyecek vermek için uzattı. Ancak tilki, uzatılan eli ısırarak vatandaşın elinde yara oluşmasına sebep oldu.

Tilkinin ısırmasıyla birlikte vatandaşın elinde oluşan yarayı gören arkadaşları, derhal hastaneye gitmesi konusunda uyarıda bulundu. Yaralanan vatandaş, arkadaşlarının ikazını dikkate alarak hemen hastaneye gitti ve burada kuduz aşısı oldu.

Olay anı ise yaralanan vatandaşın yanında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tilkinin yiyecek arayışı sırasında vatandaşın elini ısırması ve sonrasında yaşanan panik anları görülüyor.

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