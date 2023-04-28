Aç karnına bunları asla tüketmeyin

Birçok kişi aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekleri tüketiyor. Bu durumun bilincinde olunmaması bağırsak ve mide problemlerine yol açıyor.

İşte özellikle sabahları aç karnına tüketilmemesi gereken o besinler.

Meyveli yoğurt

Hazır paket olarak tüketildiğinde içerisindeki tatlandırıcı ve şeker kan şekerinin yükselmesine neden oluyor.

Muz ve muzlu süt

Potasyum oranı oldukça yüksek olan muz kan şekerini yükseltiyor.

Domates

Asit oranı oldukça yüksek olan domates, aç karnına ve tek başına tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açıyor.

Baharat

Aç karnına ve fazla tüketmek mideye zarar veriyor. Reflü, gastrit ve ülser tetikleyicisi.

Kahve

Kafein mideye zarar verebiliyor. Aç karnına içildiğinde mide ağrıları veya mide krampları yaşanabiliyor.

Portakal suyu

Aç karnına tek başına tüketildiğinde asitli yapısı mideye zarar verebiliyor.