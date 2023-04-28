Aç karnına bunları asla tüketmeyin

İşte aç karnına sabah tüketilmemesi gereken o ürünler…

Aç karnına bunları asla tüketmeyin

Birçok kişi aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekleri tüketiyor. Bu durumun bilincinde olunmaması bağırsak ve mide problemlerine yol açıyor.

İşte özellikle sabahları aç karnına tüketilmemesi gereken o besinler.

Meyveli yoğurt
Hazır paket olarak tüketildiğinde içerisindeki tatlandırıcı ve şeker kan şekerinin yükselmesine neden oluyor.

Muz ve muzlu süt
Potasyum oranı oldukça yüksek olan muz kan şekerini yükseltiyor.

Domates
Asit oranı oldukça yüksek olan domates, aç karnına ve tek başına tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açıyor.

Baharat
Aç karnına ve fazla tüketmek mideye zarar veriyor. Reflü, gastrit ve ülser tetikleyicisi.

Kahve
Kafein mideye zarar verebiliyor. Aç karnına içildiğinde mide ağrıları veya mide krampları yaşanabiliyor.

Portakal suyu
Aç karnına tek başına tüketildiğinde asitli yapısı mideye zarar verebiliyor.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Saray'da tüm hesapları alt üst edecek anket. Seçim ilk turda bitebilir Güncel
Saray'da tüm hesapları alt üst edecek anket. Seçim ilk turda bitebilir
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yalalı Güncel
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yalalı
Çin'de en çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu. Huawei'den beklenmeyen atak Teknoloji - Otomotiv
Çin'de en çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu. Huawei'den beklenmeyen atak
Microsoft Edge müthiş özelliği aldı. Yapay zekaya bir adım daha Teknoloji - Otomotiv
Microsoft Edge müthiş özelliği aldı. Yapay zekaya bir adım daha
Ardahan’da yıldırım 19 yaşındaki genci hayattan kopardı Güncel
Ardahan’da yıldırım 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. O anlar anbean kaydedildi Teknoloji - Otomotiv
SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. O anlar anbean kaydedildi
Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor Teknoloji - Otomotiv
Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor