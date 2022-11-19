Süleyman Soylu Meclis’te tartışırken yanındaki İsmail Çataklı simide peynir sürüp yedi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakan Soylu ile HDP'li Rıdvan Turan arasında gerginlik yaşandı. Soylu, Turan'a "Elini kaldırma. Terörist bozuntusu terbiyesiz." dedi.



O esnada Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çay içip, simidine krem peynir sürüp yemesi dikkatlerden kaçmadı. Çataklı'nın yanı başında yaşanan yüksek tansiyona rağmen sakin bir şekilde yemeğine devam etmesi dikkat çekti.

