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  • Süleyman Soylu Meclis’te tartışırken yanındaki İsmail Çataklı simide peynir sürüp yedi

Süleyman Soylu Meclis’te tartışırken yanındaki İsmail Çataklı simide peynir sürüp yedi

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerle tartışırken Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın simit yemesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:47
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Aç karnına tartışmaya girmedi. Süleyman Soylu Meclis’te tartışırken yanındaki İsmail Çataklı simide peynir sürüp yedi

Süleyman Soylu Meclis’te tartışırken yanındaki İsmail Çataklı simide peynir sürüp yedi
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TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakan Soylu ile HDP'li Rıdvan Turan arasında gerginlik yaşandı. Soylu, Turan'a "Elini kaldırma. Terörist bozuntusu terbiyesiz." dedi.

O esnada Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çay içip, simidine krem peynir sürüp yemesi dikkatlerden kaçmadı. Çataklı'nın yanı başında yaşanan yüksek tansiyona rağmen sakin bir şekilde yemeğine devam etmesi dikkat çekti.
 

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ANKARALI OLARAK
19.11.2022 13:45
“Tek doğru benim doğrumdur” diyen bir siyasetçi toplum zarar verir kanaatindeyim.."  
 
ANKARALI OLARAK
19.11.2022 13:43
"Kendi kafasındaki siyaseti devletin bürokrasisine hâkim kılmaya çalışan her bürokrat bilerek ya da bilmeyerek devlete kötülük yapamaz.."  
 
🤑🤑🤑
19.11.2022 13:33
😂😂😂😂  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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