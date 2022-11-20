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Sedat Bozkurt’tan Ankara kulislerini sallayacak Süleyman Soylu iddiası

Sedat Bozkurt Ankara kulislerinden son bilgileri paylaştı. Bakan Soylu'ya karşı olan isimleri açıklayan Bozkurt, Saray'da Erdoğan ile Berat Albayrak arasında Soylu gitsin kavgasının sürdüğünü aktardı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:28
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Süleyman Soylu ile ilgili Sedat Bozkurt’tan Ankara kulislerini sallayacak iddia

Sedat Bozkurt’tan Ankara kulislerini sallayacak Süleyman Soylu iddiası
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Ankara kulislerinden verdiği haberlerle tanınan gazeteci Sedat Bozkurt'tan dikkat çeken köşe yazısı geldi. Kısa Dalga'da yayımlanan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili olarak edindiği son kulis bilgilerini paylaşan Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan ile damadı eski Ekonomi bakanı Berat Albayrak arasındaki krizin devam ettiğini açıkladı.

Soylu'nun halen MHP ve Devlet Bahçeli tarafından desteklendiğinin, makamını bu sayede muhafaza ettiğinin konuşulduğunu dile getiren Bozkurt, AKP içinde Bakan Soylu'ya karşı cephe alan isimleri de açıkladı.

Sedat Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN VE ALBAYRAK SOYLU'YA KARŞI AÇIKÇA CEPHE ALDI"

"Soylu’yu MHP muhafaza ederken AKP ve devlet içinde pek çok cephede mücadele veriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Soylu ile zorunlu olmadıkça yan yana bile gelmemeye özen gösterenlerden. Partide AKP Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un da Soylu ile arasının iyi olmadığı uzun zamandır biliniyor. 

Bu yazının giriş kısmındaki öyküyle bağlantılı olması açısından anlatalım; Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak da siyasete bakan olarak giriş yaptı. Aslında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da bir biçimde, yukarıdaki örneklerle örtüşmeyen bir faaliyet pratiğiyle siyasetin içinde sayılır. Bu 2 isim Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak da Soylu’ya açıkça cephe almış vaziyetteler. 

"BERAT ALBAYRAK'IN ERDOĞAN'A SOYLU KIRGINLIĞI HALEN SÜRÜYOR"

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra hiçbir aile fotoğrafı karesinde göremediğimiz Berat Albayrak’ın Erdoğan’a kırgınlığının halen sürdüğü ve Soylu kabineden ayrılmadan bu kırgınlığın da bitmeyeceği Ankara’da konuşulan dedikodulardan. Soylu’ya alınan bu tavrın ailelerin bayramlar da bile bir araya gelmelerini engelliyormuş."

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