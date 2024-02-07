Aç kurtlar mahallenin köpeğini öldürdü

Kürtün’ün Özkürtün Beldesi’nde yaşanan olayda, Süme Mahallesi’ne gelen 2 kurt, mahallede gezindikten sonra ormana girdi.

Bir süre sonra geri dönen kurtlardan biri, ağzında parçaladığı sokak köpeğiyle yolda ilerledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalanan kurt, avıyla birlikte karanlığa karıştı.

Güvenlik kamerasından kurtları izleyen bir vatandaş "Aç kalan her canlı karnını doyurmak için her şeyi yapar. Kurt da köpeği avlamış. Ormana götürüp yiyecek. Bizler de önlemimizi almalıyız. Yakında bizlere de saldırır bu hayvanlar" dedi.