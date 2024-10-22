AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başladı

AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında, 10 kişi kalan Club Brugge'ü 3-1 mağlup ederek kampanyasına galibiyetle başladı. San Siro'da oynanan bu karşılaşmada, Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, 61. ve 71. dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Milan, Reijnders'ın gollerinden önce zor anlar yaşadı. Maçın 34. dakikasında Christian Pulisic'in köşe vuruşundan attığı golle öne geçen Milan, 51. dakikada Kyriani Sabbe'nin attığı golle eşitliği kaybetti. Brugge, 40. dakikada Raphael Onyedika'nın Reijnders'a yaptığı faul nedeniyle 10 kişi kaldı.

Reijnders'ın gollerinin yanı sıra, 16 yaşındaki Francesco Camarda'nın son dakikalarda attığı muhteşem kafa golü de dikkat çekti. Camarda, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü olma unvanını kazanma sevinci yaşarken, ofsayt gerekçesiyle golü iptal edildi.

Bu galibiyet, Milan için büyük bir önem taşıyor. Zira yedi kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmış olan Milan, gelecek hafta Real Madrid ile karşılaşacak ve San Siro'daki bu galibiyet, eleme aşamasına kalma şansını artırıyor.

Ancak, bu maçta taraftarlar oldukça sessizdi. Milan'ın taraftar grubu, yüksek bilet fiyatlarını protesto etmek için sessiz kaldı. En ucuz biletin 100 Euro, en pahalı biletin ise 479 Euro olduğu duyuruldu. Taraftarlar, bu durumun zengin yabancı turistleri ve sıradan taraftarları tercih ettiğini belirten açıklamalar yaptılar.

Milan ve Inter Milan, mevcut San Siro'nun yanına yeni bir stadyum inşaatı için çalışmalarına devam ederken, taraftarlar gelişmeleri yakından takip ediyor.