Acarlar Longozu 2023'te ziyaretçi akınına uğradı

Doğa harikası Acarlar Longozu, yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. 2023 yılında 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

7 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun su longozu olan Acarlar Longozu peyzaj, çevre düzenlemeleri ile yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi ve kafeteryalarıyla da dikkatleri çekiyor.

Longozda ayrıca 600 metrelik ahşap yürüyüş yolu 1 buçuk kilometreye kadar çıkarılmıştı.

74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türü longozda yaşıyor.

Sakarya’nın doğal güzelliklerinden bir tanesi olan longoz, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.