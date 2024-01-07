Trabzon Oda Tiyatrosu'ndan anlamlı sanat projesi

Trabzon’daki bölgesel tiyatro gruplarından olan; "ODA Tiyatrosu", ‘İçimde Sanat Var!’ adlı projeleri doğrultusunda iki ay boyunca; 14 branşta ücretsiz olarak “Atölye Çalışması” gerçekleştirdi.

Doğaçlama, Beden Kimlik, Öğrenmeyi Öğrenme, Hayali Hayatlar, Empati, Yaratıcı Drama, Yoga, Spor ve Beslenme, İçimin Mimarisi, Bireysel Yazma, Temel Tiyatro, Bireysellik-Sosyallik, Sağlıklı Yaşam, Bir Karakter Yaratma ve Heyecanı Kontrol Etme, branşlarında çalışmalar yapan Oda Tiyatrosu; ayrıca, Trabzon’un Maçka, Akçaabat, Yomra ve Arsin ilçelerinde çocuklarla buluşulup, Uzman Psikolog Samet Türedi tarafından, yüzlerce çocuğa ücretsiz “Psikoloji Seminerleri" de verdi.

Projenin ve TOT Genel Sanat Yönetmeni olan Mahir Elvan; "İçimde Sanat Var!" projesinde yetiştirdikleri genç bir ekip ile sahneleyecekleri "İlk Portre" adlı tiyatro oyunlarının provalarını tamamladıklarını ifade ederek, bir Avrupa Birliği Projesi olan Culture CIVIC kapsamında anlamlı bir sanat projesine imza attıklarını ve bu projeleri bittikten sonra da; “Tiyatro İyileştirir.” mottosuyla sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerine devam edeceklerini söyledi.

Bu arada, İlk Portre adlı tiyatro oyunundaki karakterlerden; Ressamı: Eserhan Soylu, Babayı: Aykut Bahadır, Anneyi: Rumeysa Şencan, Çocuğu: Furkan Çoğalan ve Dedeyi: Emre Nas canlandıracak.

Oyunun yönetmen koltuğunda Muhammet Aymaz var. Oyunun Süflözü: Burcu Dinç.

Işık ve Ses sorumluluğunu: Cenk Çuvalcıoğlu, Dekorunu: Sinan Yolcu ve Kostümünü ise: Elif Aktürk üstlendi.

İlk Portre adlı oyun; 7 Ocak Pazar akşamı, saat:19.oo’da Trabzon Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Tek perde, 45 dakika süren oyunu, isteyen herkes ücretsiz olarak izleyebilecek.