Acı biberin çok az bilinen yararları

Acı biberin yararlı olduğu biliniyordu. Peki, çok az bilinen yararları neler? İşte yanıtı…

Acı biberin çok az bilinen yararları

Editör: Murat Öztürk

Antioksidan özelliğinden gribi engelleyici yararlarına kadar bilinen acı biberin pek çok kişi tarafından bilinmeyen özellikleri de bulunuyor. O özelliklerini öğrenince şaşıracaksınız. İşte acı biberin faydaları:

ACI BİBER AĞRILARI DİNDİRİYOR

Dudaklarınıza değdiği anda itibaren acı hisis uyandıra acı biber aslında sinirleri yumuşatıyor. Çünkü beyinde bulunan endorfin salgılanmasını sağlıyor. Beyinde salgılanan bu endorfin ise tüm vücut için ağrı kesici bir görev üstleniyor.

KALP KRİZLERİNİ ÖNLEYEBİLİYOR

Acı biber felç riskini en aza indirgerken kan dolaşımın hızlanmasını sağlıyor aynı zamanda kanser riskini azaltıyor ve içerisindeki antioksidan ile C vitamini sayesinde vücudu kalp krizi riskine karşı da dayanıklı hale getiriyor. Böylece kalp krizi riskini de en aza indirgemiş oluyor.

KOLESTEROLE İYİ GELİR Mİ

Yapılan birçok araştırmaya göre acı biberin, trigliseritleri düşürdüğü gözlemlenmiş ve bu sayede de kötü kolesterolün azaldığı kanıtlanmış.

GRİP DÜŞMANI MI

Günde en az bir kere tüketilmesi gereken acı biber, tek başına tüm vücudun betakaroten ihtiyacını karşılar. Yani vücuttaki dayanıklılık oranını artırır. Acı biber içinde yüksek miktarda C vitamini bulunur.

ZAYIFLATIYOR MU

Metabolizmayı hızlandıran acı biber, iştah açıcı bir besin olduğu için kabızlığı giderir ve bu da zayıflamanızı sağlar. Kabızlık sorunu olanlar genellikle acı biber tüketirler.

ÜLSERE İYİ GELİR Mİ

Midede bulunan birçok mikrobun ölmesini sağlayan acı biber, bu sayede mide içerisini temizleyip mide ülseri gibi önemli mide rahatsızlıklarının da ortadan kalkmasına yardımcı oluyor

KABIZLIĞA SON

Acı biber lif bakımından çok zengin. Doğal bir kemoterapi görevi görüyor. Bağırsakların düzenli olarak işlemesine yardımcı olur. Yağ yakıcı özelliği de olan acı biber ile kolayca zayıflamak mümkün. Sindirim sistemindeki kanser hücrelerini de öldürüyor.

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