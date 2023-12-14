Acı biberin mucize faydasını doktor açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Acı biberin kalp krizi riskini azalttığını duyuran Kardiyoloji Uzmanı dikkat çeken ifadeler kullandı.

İnsanların doğal besinlere yönelme sürecinde biberin mucize faydaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Acı birerin kalbe iyi geldiğini Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin açıkladı.

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Keskin açıklamasında şu sözleri kullandı:

“ACI BİBER TÜKETİLMESİ KALP KRİZİ RİSKİNİ YÜZDE 14 AZALTIYOR”

“Acı biber tüketmek kalp krizi riskini azaltır. Haftada dört gün acı biber tüketilmesi kalp krizi riskini yüzde 14 azaltıyor. Sadece acı biber tüketerek kan şekeri yükselmesinin önüne geçebilirsiniz. Acı kalbiniz için tatlı bir ödüldür.”

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ACI BİREBERİN FAYDALARI

-Eklem ve Kas Sağlığına İyi Gelir

-Bağışıklık Sistemini İyileştirir

-Kanser ve Kalp Krizine Karşı Koruyucu Etkisi Vardır

-Ağrı Kesici Etkisi

-Sinirleri Yumuşatır

-Kilo Vermeye Yardımcı Olur

-Sindirim Sistemini Düzenler

-Cilt Sağlığını Destekler

-Mide Rahatsızlıklarına İyi

-Kan Dolaşımını İyileştirir

-Vücuttaki Asit Oranını Dengeler

-Ses Tellerini Güçlendirir

-Göz Sağlığına İyi Gelir

-Ağrı Kesici Etkisi Vardır

-Kabızlık Sorununa İyi Gelir

-Nezle Soğuk Algınlığı Gibi Salgınlara Karşı Etkilidir

-Sinirleri Yumuşatır

-Kilo Vermeye Yardımcı Olur

-Sindirim Sistemini Düzenler

-Cilt Sağlığını Destekler

-Eklem ve Kas Sağlığına İyi Gelir

-Bağışıklık Sistemini İyileştirir

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