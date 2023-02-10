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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi için ilana çıktı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, araştırma görevlisi alınacağını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:21
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi için ilana çıktı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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