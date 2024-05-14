Sinan Engin Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’de sezonun bitmesine 2 hafta kalırken son şampiyon Galatasaray 6 puan farkla ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde liderliğini koruyor.

Artık şampiyonluğun ilan edilmesi için 1 puan yeterken sarı-kırmızılılar 37. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak mücadele için nefesler tutulurken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir iddia geldi.

Derin Futbol programında yaklaşan derbiyi değerlendiren Sinan Engin Galatasaray’ın kazanacağını belirterek, "Bence derbide Galatasaray kazanır ama bu maçta büyük olaylar olur. Ne olacak? Galatasaraylılar sevindikten sonra Fenerbahçeli futbolcular rahat duracak mı? Diğer taraftan Fenerbahçe kazansa Galatasaraylı futbolcular sert futbola başvurmayacak mı? Yarıda kalır demiyorum sahada çok kavga çıkacaktır. Sık sık oyun duracaktır. Hakemin dirayet göstermesi lazım" dedi.

SİNAN ENGİN KİMDİR?

4 Kasım 1964 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Sinan Engin 1974 senesinde Beşiktaş altyapısında futbola başladı.



7 yıl altyapıda forma terleten Engin 1981 yılında A Takıma yükseldi.



1989 yılında Beşiktaş’a veda eden Sinan Engin sırasıyla Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Sarıyer’de forma giydi.



Aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da farklı pozisyonlarda görev yapan Sinan Engin Yıldırım Demirören yönetiminde Beşiktaş’a dönerek Genel Menajerlik görevini yürüttü.



Kulüplerde üstlendiği görevlerin ardından Sinan Engin Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır.