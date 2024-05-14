18 kilometrelik yürüyüşte yağmur çamur dinlemediler

Kaynak: İHA
18 kilometrelik yürüyüşte yağmur çamur dinlemediler
Erzurum'un Oltu ilçesinde, zorlu hava koşullarına rağmen Erzurum Yürüyüş Grubu ve Oltu Doğaseverler ekibi ile Trabzon'dan gelen ekip, Narman Otlu Tepe köyü-Adalı Göl rotasında 18 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup, sisli bir havada başladıkları yürüyüşlerini yağmur ve daha sonra dolu altında tamamladılar.

Otlu Tepe köyü merasında doğanın muhteşem manzarasının keyfini çıkaran 35 kişilik grup, baharın güzelliklerini doyasıya yaşadı. Yürüyüş sırasında zaman zaman karşılaştıkları renkli görüntüler, katılımcıların deneyimini daha da özel kıldı.

Grup, önümüzdeki hafta da Şenkaya Şirankes yürüyüşünde buluşmak üzere ayrıldı. Bu tür etkinlikler, doğayla iç içe olmayı sevenler için hem fiziksel aktivite hem de manevi bir deneyim sunuyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüş grubunun rotalarını tamamlaması, doğaya olan sevgi ve tutkularını gösteriyor.

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