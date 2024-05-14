18 kilometrelik yürüyüşte yağmur çamur dinlemediler

Grup, sisli bir havada başladıkları yürüyüşlerini yağmur ve daha sonra dolu altında tamamladılar.

Otlu Tepe köyü merasında doğanın muhteşem manzarasının keyfini çıkaran 35 kişilik grup, baharın güzelliklerini doyasıya yaşadı. Yürüyüş sırasında zaman zaman karşılaştıkları renkli görüntüler, katılımcıların deneyimini daha da özel kıldı.

Grup, önümüzdeki hafta da Şenkaya Şirankes yürüyüşünde buluşmak üzere ayrıldı. Bu tür etkinlikler, doğayla iç içe olmayı sevenler için hem fiziksel aktivite hem de manevi bir deneyim sunuyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüş grubunun rotalarını tamamlaması, doğaya olan sevgi ve tutkularını gösteriyor.