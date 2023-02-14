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Acıçiğdem bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Acıçiğdem bitkisi diğer ismiyle güzçiğdeminin romatizmaya iyi gelmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:49
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Acıçiğdem bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Acıçiğdem bitkisi romatizmaya iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıçiğdem bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Özellikle de bu bitkinin romatizmaya iyi geldiğinin vurgulanması dikkatlerden kaçmadı.

Acıçiğdem bitkisinin romatizma ve nikris tedavisinde kullanıldığı vurgulandı.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dâhil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

-Nörolojik şikâyetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

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