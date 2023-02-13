Acı bakla bitkisinin şaşırtıcı faydaları. Eklem ağrılarından bağırsaklara kadar birçok etkisi bulunuyor

İnsanların dertlerine çare için doğal bitkilere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan acı bakla bitkisinin faydaları şaşırttı.

Acı bakla bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ACI BAKLA BİTKİSİ NEDİR?

Diğer İsimleri: Delicebakla, Termiye, Yahudi baklası, Gavur baklası, Lupinus Albus.

Botanik Bilgi: Baklagillerden; otsu bir bitkidir. 30-120 cm’e kadar boylanabilir. Çiçekleri dik salkımlar şeklinde kümelenmiştir. Her sene yerinde çıkan bir senelik ya da ufak çalı şeklinde gelişen üç değişik türü vardır. Bizdeki deli bakla senelik olup rengi açık lila ya da pembedir. Acı taneleri kullanılır.

Yetiştirildiği Yerler: Avrupa, Balkanlar ve yurdumuzun Marmara ve Ege bölgelerinde yabani olarak yetişmektedir.

Bilinen Bileşimi: Sabit yağ ve lupinin, spartein gibi alkaloidler bulunur.

ACI BAKLA BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Nefes darlığını giderip, balgam söktürür.

-Vücutta biriken tuzu atar.

-Kan temizleyici özelliği vardır.

-Meniyi artırır.

-Bağırsak asalaklarını döker.

-Böcek ısırmalarında ısırılan bölgenin üzerine sürülürse zehiri dışarı çeker.

-İdrar söktürür, böbrek iltihaplarını giderir.

-Lapası romatizma siyatik ve eklem ağrılarını giderir.

KULLANIM ŞEKLİ

Olgun tohumları acı lezzetli ve zehirli bileşikler taşıdıkları için, bunları uzaklaştırmak maksadıyla kaynar suda bir müddet bekletilerek acı tadı geçirilir. Gevşeyen kabuklar soyulup yenilir. Tohumlar kavrulup, değirmende çekilerek toz haline de getirilebilir.

Tohumların lapası yaralı deri hastalıklarında uygulanır.