Açık havuzlardaki büyük tehlike ortaya çıktı. Bebeği 4 gün yoğun bakımda kalan anne açıkladı

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, ebeveynleri endişelendirdi.

Bir annenin, yaz aylarının gelmesi ve havuzlara girilerek serinlenmesi sırasında çocukları bekleyen tehlikeler hakkında konuştuğu video, dikkatleri üzerine çekti.

Açık havuzda 'Adenovirüs' enfeksiyonu kapan ve 4 gün yoğun bakımda kalarak toplamda 20 gün hastanede yatan küçük kızıyla yaşadığı üzücü deneyimi paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, diğer anne babalara uyanık olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

ADENOVİRÜS ENFEKSİYONU NEDİR?

İnsanlarda enfeksiyon yaratabilen 88 farklı adenovirüs tipi bulunmaktadır. Bu virüsler, grip virüsleri gibi belirgin bir mevsimsellik göstermeyip yıl boyunca aktif olabilirler. Adenovirüsler, çoğunlukla solunum yollarını ve bağırsak sistemini etkileyen virüslerdir. Adenovirüs enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığına benzer belirtilerle ortaya çıkar. En yaygın belirtileri arasında boğaz ağrısı, burun ve göz akıntısı, hapşırma, baş ağrısı, öksürük ve ateş bulunur. Bazı durumlarda adenovirüs enfeksiyonları krup veya bronşite yol açabilirken, bazıları da konjonktivit (kırmızı göz), deri döküntüleri, ishal ve mesane enfeksiyonları gibi diğer sağlık sorunlarına sebep olabilir.

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Adenovirüs enfeksiyonları, farklı yollarla bulaşabilen virüslerdir. En yaygın bulaşma yolları şunlardır:

• Hasta bir kişiyle yakın temas, örneğin el sıkışma

• Hasta kişinin öksürmesi veya hapşırması

• Enfekte bir yüzeye dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya gözlere dokunmak

• Bazen enfekte bir kişinin dışkısı yoluyla

• Yeterince temizlenmemiş yüzme havuzları gibi su kaynakları aracılığıyla

ADENOVİRÜS ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adenovirüs enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlar, ateş ve boğaz ağrısı gibi belirtilere neden olur. Ayrıca konjonktivit, akut bronşit, pnömoni ve akut gastroenterit gibi durumlar da görülebilir.

Enfeksiyonun en yaygın belirtileri şunlardır:

• Boğaz ağrısı

• Şiddetli öksürük

• Nefes almada zorluk

• Burun akıntısı

• Gözde tahriş

• Ateş

• İshal

• Kusma

• Karın bölgesinde hassasiyet ve şişkinlik

ADENOVİRÜS NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Adenovirüs enfeksiyonu şüphesiyle doktora başvuran hastalardan alınan örneklerde yapılan testlerle virüs tespit edilebilir. Bu testler, virüsün ürettiği antijenleri veya viral genetik materyali tespit eden polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri olabilir.

ADENOVİRÜS ENFEKSİYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Adenovirüs enfeksiyonları için özel bir tedavi bulunmamaktadır.

Çoğu adenovirüs enfeksiyonu hafif semptomlar yarattığı için bazen tedaviye gerek kalmayabilir.

Gerekli olduğunda, doktorlar semptomları hafifletmek için ilaç reçete edebilirler.

Tedavi genellikle yatak istirahati, izolasyon, iyi hijyen, reçetesiz satılan ateş düşürücüler ve bol sıvı tüketimi şeklinde önerilir.

Konjonktivit için suni gözyaşı damlaları, burun tıkanıklığı veya akıntısı için nemlendiriciler ve hava yolu genişleticiler önerilebilir.